روسيا تنفى وقوف قواتها وقوات الحكومة بسوريا وراء هجوم كيماوى بالغوطة الشرقية

روسيا تنفى وقوف قواتها وقوات الحكومة بسوريا وراء هجوم كيماوى بالغوطة الشرقيةالأربعاء، 24 يناير 2018 10:40 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
رويترز
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نفت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء وقوف قواتها وقوات الحكومة السورية وراء هجوم كيماوى فى الغوطة الشرقية.
وأكدت أن الاتهامات "دعاية" أمريكية تهدف لتقويض محادثات السلام فى سوتشى.
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