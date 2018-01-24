روسيا تنفى وقوف قواتها وقوات الحكومة بسوريا وراء هجوم كيماوى بالغوطة الشرقية





رويترز

نفت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء وقوف قواتها وقوات الحكومة السورية وراء هجوم كيماوى فى الغوطة الشرقية.

وأكدت أن الاتهامات "دعاية" أمريكية تهدف لتقويض محادثات السلام فى سوتشى.