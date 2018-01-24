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روسيا تنفى وقوف قواتها وقوات الحكومة بسوريا وراء هجوم كيماوى بالغوطة الشرقية

الأربعاء، 24 يناير 2018 10:40 م
روسيا تنفى وقوف قواتها وقوات الحكومة بسوريا وراء هجوم كيماوى بالغوطة الشرقية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


رويترز
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نفت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء وقوف قواتها وقوات الحكومة السورية وراء هجوم كيماوى فى الغوطة الشرقية.

وأكدت أن الاتهامات "دعاية" أمريكية تهدف لتقويض محادثات السلام فى سوتشى.


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سيرجى لافروف

سوريا

روسيا

الغوطه



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