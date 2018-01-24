روسيا تقترح إجراء تحقيق جديد فى الهجمات الكيماوية بسوريا





(رويترز)

اقترحت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن يفتح مجلس الأمن تحقيقا جديدا لتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية فى سوريا، فى تحرك انتقدته واشنطن ووصفته بأنه محاولة لصرف الانتباه عن مبادرة فرنسية لاستهداف منفذى مثل هذه الضربات.

وفى وقت سابق اليوم اتفقت عشرات الدول فى باريس على العمل على الحفاظ على الأدلة وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات بعدما أنهت روسيا فى نوفمبر تحقيقا دوليا فى الهحمات الكيماوية فى سوريا.

وفى اجتماع لمجلس الأمن الذى يضم 15 عضوا عقد بناء على طلب موسكو فى أعقاب اجتماع باريس، وزع السفير الروسى فاسيلى نيبنزيا مشروع قانون لإنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة لتحل محل التحقيق السابق الذى جرى بتفويض من الأمم المتحدة، والذى قال السفير الروسى إنه كان "فشلا ذريعا".