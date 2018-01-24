روسيا ترسل آخر دفعة من مساعداتها الإنسانية للفلبين





أ ش أ

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، عن انتهائها من تقديم المساعدات الإنسانية للفلبين التى اجتاحتها الفيضانات، إذ وصلت آخر شحنة من المساعدات إلى هناك.

وقالت الوزارة - فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - إن آخر شحنة من المساعدات الإنسانية تم تسليمها للفلبين اليوم عبر البحر، وتضمنت الشحنة مواد غذائية ومنتجات مصنعة بحمولة قدرها 80 طنا، بعد أن كانت قد أرسلت للفلبين فى وقت سابق مساعدات إنسانية بحمولة تتجاوز 415 طنا على دفعتين، وأكدت الوزارة، أن المساعدات الإنسانية التى أرسلتها للفلبين كانت تنفيذا للتعليمات التى أصدرتها الحكومة الروسية.