روسيا ترسل آخر دفعة من مساعداتها الإنسانية للفلبين

روسيا ترسل آخر دفعة من مساعداتها الإنسانية للفلبينالأربعاء، 24 يناير 2018 04:35 م
مساعدات إنسانية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، عن انتهائها من تقديم المساعدات الإنسانية للفلبين التى اجتاحتها الفيضانات، إذ وصلت آخر شحنة من المساعدات إلى هناك.
وقالت الوزارة - فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - إن آخر شحنة من المساعدات الإنسانية تم تسليمها للفلبين اليوم عبر البحر، وتضمنت الشحنة مواد غذائية ومنتجات مصنعة بحمولة قدرها 80 طنا، بعد أن كانت قد أرسلت للفلبين فى وقت سابق مساعدات إنسانية بحمولة تتجاوز 415 طنا على دفعتين، وأكدت الوزارة، أن المساعدات الإنسانية التى أرسلتها للفلبين كانت تنفيذا للتعليمات التى أصدرتها الحكومة الروسية.
إضافة تعليق
25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية
صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة