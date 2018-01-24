video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع حالة الطوارئ بسبب الأمطار والدفع بسيارات لشفط المياه من شوارع مطروح

الأربعاء، 24 يناير 2018 05:18 م
رفع حالة الطوارئ بسبب الأمطار والدفع بسيارات لشفط المياه من شوارع مطروح أمطار و ثلوج - أرشيفية


مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه تم رفع حالة الاستعداد بالمحافظة، وحالة الطوارئ فى جميع الأجهزة المعنية، مع بداية سقوط الأمطار الخفيفة اليوم الأربعاء، وأن غرفة العمليات تتابع بشكل دورى أية بلاغات، من المواطنين داخل المدن أو على الطرق الدولية ويتم التعامل معها فى حينه مع استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة أية تطورات.

وقال اللواء علاء أبو زيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه وجه بسرعة انتقال سيارات شركة المياه والصرف الصحى بالتعاون مع مجالس المدن، لشفط مياه الأمطار، وتمركز أطقم العمل فى مناطق تجمع مياه الأمطار، خاصة التى لا يوجد بها صرف صحى، تحسباً لتزايد سقوط الأمطار.

وأضاف محافظ مطروح، بأنه وجه بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومجالس المدن، لتكثيف الجهود فى إزالة مياه الأمطار من الشوارع ومنع تراكم أية مياه بالطرق الرئيسية والفرعية والمقرات الحكومية ومنازل المواطنين، مع تطهير وتسليك شنايش صرف المياه بالشوارع بشكل مستمر.

 وأضاف المحافظ بأنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتقاعسين عن عملهم، وبأنه لن يسمح بوجود أى تجمعات للمياه فى أية منطقة داخل المدن أو على الطرق السريعة، مشيراً إلى وجود خطة استعداد كامل، لتفادى خطر السيول وما يترتب عليها، وقد بدأت الاستعدادات مبكراً، لتفادى أية أزمات، وتطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطاراً غزيرة و الأكثر عرضة لخطر السيول، مثل السلوم وبرانى والعلمين و سيدى عبد الرحمن.

كما تم اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع كميات مياه الأمطار الكبيرة، التى كانت تقطع الطريق الدولى فى الماضي، حيث تم شراء سيارات كسح وشفط المياه ولوادر وأوناش من خطة موازنة المحافظة للعام الماضي، لتلافى المشاكل التى كانت تعانى منها المحافظة بسبب تساقط الأمطار الغزيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. سقوط أمطار خفيفة على مطروح وانكسار موجة الرياح الترابية

محافظة مطروح

مرسى مطروح

اخبار محافظة مطروح

الامطار

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة