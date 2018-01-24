رفع حالة الطوارئ بسبب الأمطار والدفع بسيارات لشفط المياه من شوارع مطروح





مطروح – حسن مشالى

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه تم رفع حالة الاستعداد بالمحافظة، وحالة الطوارئ فى جميع الأجهزة المعنية، مع بداية سقوط الأمطار الخفيفة اليوم الأربعاء، وأن غرفة العمليات تتابع بشكل دورى أية بلاغات، من المواطنين داخل المدن أو على الطرق الدولية ويتم التعامل معها فى حينه مع استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة أية تطورات.

وقال اللواء علاء أبو زيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه وجه بسرعة انتقال سيارات شركة المياه والصرف الصحى بالتعاون مع مجالس المدن، لشفط مياه الأمطار، وتمركز أطقم العمل فى مناطق تجمع مياه الأمطار، خاصة التى لا يوجد بها صرف صحى، تحسباً لتزايد سقوط الأمطار.

وأضاف محافظ مطروح، بأنه وجه بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومجالس المدن، لتكثيف الجهود فى إزالة مياه الأمطار من الشوارع ومنع تراكم أية مياه بالطرق الرئيسية والفرعية والمقرات الحكومية ومنازل المواطنين، مع تطهير وتسليك شنايش صرف المياه بالشوارع بشكل مستمر.

وأضاف المحافظ بأنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتقاعسين عن عملهم، وبأنه لن يسمح بوجود أى تجمعات للمياه فى أية منطقة داخل المدن أو على الطرق السريعة، مشيراً إلى وجود خطة استعداد كامل، لتفادى خطر السيول وما يترتب عليها، وقد بدأت الاستعدادات مبكراً، لتفادى أية أزمات، وتطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطاراً غزيرة و الأكثر عرضة لخطر السيول، مثل السلوم وبرانى والعلمين و سيدى عبد الرحمن.

كما تم اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع كميات مياه الأمطار الكبيرة، التى كانت تقطع الطريق الدولى فى الماضي، حيث تم شراء سيارات كسح وشفط المياه ولوادر وأوناش من خطة موازنة المحافظة للعام الماضي، لتلافى المشاكل التى كانت تعانى منها المحافظة بسبب تساقط الأمطار الغزيرة.