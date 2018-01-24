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رئيس وزراء باكستان من دافوس: مشروع الممر الاقتصادى مع الصين بدأ يؤتى ثماره

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:50 م
رئيس وزراء باكستان من دافوس: مشروع الممر الاقتصادى مع الصين بدأ يؤتى ثماره رئيس الوزراء الباكستانى شهيد خاقان عباسى


أ ش أ
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صرح رئيس الوزراء الباكستانى شهيد خاقان عباسى اليوم الأربعاء بأن مشروع "الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى" قد بدأ بالفعل يؤتى بثماره.

وأوضح عباسى - خلال مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا- أنه بسبب المشروع نمت صناعة الأسمنت بنسبة 56 بالمئة بينما زادت الصادرات بنسبة 15 بالمئة، مضيفا أن المشروع أدى إلى خلق "ثقة كبيرة لدى المستثمرين".

وأضاف عباسى - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - أنه على الرغم من إنشاء محطات طاقة تعمل على الفحم فى إطار المشروع بين البلدين، إلا أن التأثير النهائى لهذه المحطات على البيئة سيكون إيجابيا، وذلك عبر استبدال محطات الطاقة التى تعتمد على النفط وتتسم بأنها قديمة وأقل كفاءة.

وتابع عباسى أن هذا المشروع المشترك يدور بشكل أساسى حول تطوير البنية الأساسية ومحطات الطاقة والمطارات والموانئ والطرق السريعة والمناطق الاقتصادية الخاصة بنمو الصادرات.


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