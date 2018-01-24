رئيس وزراء اليابان ينوى حضور أولمبياد فى كوريا الجنوبية





(رويترز)

قال مصدر بالحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء شينزو آبى ينوى، حضور الألعاب الأولمبية الشتوية التى ستقام الشهر القادم فى بيونجتشانج بكوريا الجنوبية، وذلك بعد أن أفادت تقارير أولية بأنه لن يحضر الألعاب احتجاجا على موقف سول بشأن "نساء المتعة".

وقال آبى لصحيفة سانكى اليابانية فى مقابلة حصرية أجريت يوم الثلاثاء، إنه يرغب فى حضور الأولمبياد لأسباب منها أن يخبر نظيره الكورى الجنوبى بأنه لا يمكن أن يقبل دعوة سول لاتخاذ المزيد من الخطوات لمساعدة "نساء المتعة". ويطلق هذا الوصف على النساء اللائى أجبرن على العمل فى بيوت للدعارة للجيش اليابانى خلال الحرب العالمية الثانية.

وبموجب اتفاق أبرم فى عام 2015 بين آبى ورئيسة كوريا الجنوبية السابقة اعتذرت اليابان لنساء المتعة السابقات وقدمت مليار ين (9 ملايين دولار) لصندوق يقدم المساعدة لهن.

لكن كوريا الجنوبيبة قالت هذا الشهر إن الاتفاق لا يلبى احتياجات الضحايا وطالبت بمزيد من الخطوات.

وفى سول أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية ترحيبه بقرار رئيس وزراء اليابان زيارة كوريا الجنوبية خلال الألعاب الأولمبية.