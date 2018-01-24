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الأربعاء، 24 يناير 2018 08:17 م
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رئيس مجلس النواب الأمريكى يجرى محادثات مع الملك السعودى فى الرياض

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:23 م
رئيس مجلس النواب الأمريكى يجرى محادثات مع الملك السعودى فى الرياض الملك سلمان


(أ ف ب)
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استقبل الملك السعودى سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الأمريكى بول راين لمحادثات فى الرياض، أثناء محطته الأولى فى جولته الخليجية.

وتم "استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى بحث مجالات التعاون الثنائى" على ما افادت وكالة الانباء السعودية دون توفير توضيحات إضافية.

وتدهورت العلاقات بين الرياض وواشنطن اثناء الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما بعد ابرامها الى جانب الدول الكبرى اتفاقا مع إيران، العدوة اللدودة للمملكة الخليجية، بشأن برنامجها النووى فى 2015.

لكنها تحسنت الى حد كبير بعد تولى دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية فى العام الفائت وتبنيه سياسة أكثر تشددا ضد إيران تخللها مطالبة إدارته بمراجعة الاتفاق فى ما يرى الأطراف الآخرون انها كفيلة بنسفه، ويتجه راين الخميس إلى ابوظبى لإجراء محادثات مع قادة الامارات الحليفة للسعودية.


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