رئيس زيمبابوى يتعهد بإجراء الانتخابات بحلول يوليو

رئيس زيمبابوى يتعهد بإجراء الانتخابات بحلول يوليوالأربعاء، 24 يناير 2018 04:42 م
منانجاجوا
رويترز
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قال إمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوى الجديد، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستجرى انتخابات بحلول يوليو وإنه سيحترم النتيجة إذا فازت بها المعارضة.
كان منانجاجوا (75 عاما)، الذى تولى السلطة بعدما أطاح الجيش بروبرت موجابى، يتحدث فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس.
وقال منانجاجوا إنه منح موجابى مزايا مربحة جدا لكن لم يمنحه الحصانة من المحاكمة.
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