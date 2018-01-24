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الأربعاء، 24 يناير 2018 08:14 م
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رئيس حزب الوطن التركى يدعو أردوغان لإغلاق قواعد أمريكا على الأراضى التركية

الأربعاء، 24 يناير 2018 06:14 م
رئيس حزب الوطن التركى يدعو أردوغان لإغلاق قواعد أمريكا على الأراضى التركية رجب طيب أردوغان


كتب - أحمد جمعة
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دعا رئيس حزب الوطن التركى، دوجو برينشاك، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إغلاق قاعدة أنجرليك الأمريكية المتواجدة على الأراضى التركية.

وقال رئيس حزب الوطن التركى، خلال موتمر صحفى بالحزب، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية فى قاعدة إنجرليك تشكل تهديدًا صريحا على تركيا.

وشدد برينشاك على أن المعركة القائمة بين تركيا وأمريكا تدخل أخطر مراحلها، موضحًا أن المعركة إلى الآن بين قيادات الدولتين.

وذكر أن الأجواء الحالية تشير إلى أن معركة عفرين ستقود هذه المعركة إلى المواجهات المباشرة، مؤكدًا أن أبرز دليل على هذا هو إعلان الولايات المتحدة تشكيلها جيشاً حدودياً يضم 30 ألف شخص من أفراد وحدات حماية الشعب الكردية على الحدود السورية مع كل من تركيا والعراق.

وذكّر برينشاك بوجود قواعد أمريكية وساحات جوية ومقاتلات تابعة لها فى شمال سوريا، مفيدًا أن القوات الأمريكية فى قاعدة إنجرليك تشكل تهديداً صريحاً على تركيا.

وأكد برينشاك أنه فى ظل هذه الأجواء لم يعد هناك أهمية للرد الشفهى على الولايات المتحدة، داعيًا إلى إغلاق قاعدة إنجرليك أمام المقاتلات الأمريكية فورًا.


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