رئيس جامعة طنطا يتفقد المستشفيات الجامعية ليلاً

رئيس جامعة طنطا يتفقد المستشفيات الجامعية ليلاًالأربعاء، 24 يناير 2018 12:22 ص
جانب من الزيارة
الغربية عادل ضرة
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تفقد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا المستشفيات التابعة للجامعة مساء أمس، فى جولة ليلية للتعرف على الاحتياجات الملحة لعلاج المرضى وآرائهم عن الخدمات الطبية والارتقاء بالأداء والتأكد من وجود الأطباء وطواقم التمريض والخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.
شملت الجولة المستشفى التعليمى العالمى (الفرنساوي) والمستشفى الداخلى بكافة أقسامها ومستشفى الطلبة ومستشفى الأورام الجديد.
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