رئيس جامعة المنوفية : اختبارات المتقدمين لشركة مياه الشرب تسير بنزاهه

رئيس جامعة المنوفية : اختبارات المتقدمين لشركة مياه الشرب تسير بنزاههالأربعاء، 24 يناير 2018 11:14 م
الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أكد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، ان اختبارات المتقدمين لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمحافظة تتم بكفاءة عالية ونزاهه شديدة .
جاء ذلك على خلفية قيام رئيس الجامعة المنوفية بزيارة تفقدية لكلية التجارة تفقد خلالها اختبارات المتخلفين عن حضور إختبارات وظيفه أخصائى خدمة عملاء ومحاسب للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية والتى أقيمت بكلية التجارة بالجامعة.
وأضاف رئيس الجامعة ، انه اطمأن على انتظام اللجان والتأكد من عدم وجود أى شكاوى أو تجاوزات، ورافق رئيس الجامعة الدكتور شوقى الصباغ عميد الكلية ووكلاء الكلية ورئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة.
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