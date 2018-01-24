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رئيس جامعة الزقازيق: "البابل شيت" قضى على حالات الغش بالامتحانات

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:00 ص
رئيس جامعة الزقازيق: "البابل شيت" قضى على حالات الغش بالامتحانات د. خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق


وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن نظام "البابل شيت"، الذى يمنح الجامعات القدرة على التصحيح الإلكترونى للامتحانات، ساهم بقدر كبير فى مكافحة ظاهرة الغش بالامتحانات الجامعية.

 

وأضاف عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حالات الغش بامتحانات جامعة الزقازيق لم تتعد أصابع اليدين بالكلية الواحدة، وذلك بفضل تطبيق امتحانات البابل شيت والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.


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جامعة الزقازيق

امتحانات الجامعات

حالات الغش



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