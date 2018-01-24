رئيس اليمن فى رسالة شكر للتحالف: ما يدمره الحوثيون وإيران تعيد المملكة بناءه

كتبت: إيمان حنا

عبر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى عن شكره وامتنانه باسم اليمن قيادة وشعبا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، ولكافة الأشقاء فى دول التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن لموقفهم المساند للشعب اليمنى وقيادته الشرعية فى مختلف المواقف والظروف وآخرها ما تمخض عنه اجتماع وزراء خارجية التحالف العربى لدعم الشرعية الذى استضافته الرياض والذى أعلن خلاله عّن خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن والتى تستهدف مساعدة المواطن اليمنى فى كل الأرض اليمنية.

وتتضمن الخطة تطوير ورفع جاهزية موانئ عدن والمخا والمكلا لاستقبال احتياجات الشعب اليمنى من المشتقات النفطية والإغاثة الإنسانية والاحتياجات الغذائية والذى سيخلق آلاف من فرص العمل فى مختلف القطاعات، فضلًا عن إعادة تأهيل كثير من الطرقات وإطلاق برنامج الجسر الجوى لإيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفتح منافذ جديدة لتسهيل إيصال هذه الأعمال الجليلة والبصمات الإنسانية الحانية تجاه أشقائهم اليمنيين.

وقال الرئيس فى رسالة شكر وجهها إلى قيادة دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية: "أن تلك الأعمال والمواقف ليست بجديدة على الأشقاء فى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول التحالف العربى التى تقف دومًا مع اليمن فى السراء والضراء، بقيادة ملك العزم والحزم أخى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف: "أن تلك المواقف الإنسانية ستظل عالقة دومًا فى حاضر ووجدان شعبنا اليمنى تجاه أشقائهم الحاملين لهم مشروع بناء وحياة وعيش كريم فى مواجهة مشاريع التدمير والظلام والحرب والخراب الذى تحمله مليشيات الحوثى الإيرانية تجاه وطننا ومجتمعنا، وارتكابهم أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا، وخاصة الذى يعيشون فى المناطق التى تسيطر عليها تلك المليشيات والتى تعمل على عرقلة وصول الإغاثة الإنسانية، وتعمل على استثمار واستغلال المشتقات النفطية فى أسواقها السوداء لتمويل مجهودها الحربى ضد أبناء شعبنا".

وتابع الرئيس اليمنى قائلًا: "أن ما تدمره المليشيات الحوثية ومن خلفها إيران في اليمن تعيد المملكة العربية السعودية بناءه من جديد، والذى يعد مقدمة لمشروع إعادة البناء والإعمار فى اليمن".