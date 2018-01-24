رئيسة القومى للمرأة تستقبل السفير الإيطالى بالقاهرة لبحث سبل التعاون





كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة السفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الطرفين فى مجال تمكين المرأة والاستفادة من تجربة المجلس وتبادل الخبرات فى مجال مواجهة مشكلة العنف ضد المرأة .

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى أن المجلس أطلق عدد من المشروعات الهامة خلال الفترة الماضية منها مشروع التمكين الاقتصادى والتوعيه للمراة الوافدة والمرأة المصرية بمحافظة الجيزة والذي يهدف إلى تأهيل المراة الوافدة و المصرية مهنيا و حرفيا و تشجيعها على إقامة مشروعات متناهية الصغر حيث بلغ اجمالى عدد المستفيدات من هذا المشروع 1363 مستفيدة مصرية و سورية و سودانية،

وقالت إن المجلس مستمر فى تنفيذ مشروع " قدم الخير " المبادرة الوطنية للإدخار والاقراض بقرى محافظات مصر ، مشيرة ان هناك ارتباط وثيق بين مواجهة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا .

وأكدت رئيسة المجلس ان الدستور المصري نص على أن الدولة تتكفل بمواجهة كافة اشكال العنف ضد المرأة،مشيرة إلى أن المجلس مستمر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بمساعدة أكثر من 30 مؤسسة حكومية ومنظمات مجتمع مدني بالاضافة الى العديد من الشركاء.

وتابعت "كما قام المجلس بإعداد مشروع قانون لحماية المرأة من كافة أشكال العتف، و مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ونأمل أن يتم إقراره خلال الدورة الحالية لمجلس النواب ، مشيرة إلى أنه بناءً على التعداد السكاني الأخير فإن هناك مايقرب من 101.000 فتاة تزوجن في العمر من 14-18 عام .

وأشارت إلى أن المجلس يضم مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس وهو الأساس الذي يقوم عليه عمل المجلس حيث أنه حلقة الوصل بين المجلس والسيدات على اختلاف مستوياتهن في جميع المحافظات، حيث تم تخصيص خط مختصر 15115 لتلقي شكاوى السيدات ومن بينها قضايا العنف ضد المرأة.

وقالت إن من أهم الخدمات التى يقدمها مكتب الشكاوى تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية مجانا، وإحالة الشكاوى إلى جهات الاختصاص ومتابعتها، وإحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب، مشيرة " لدينا 27 فرع في جميع أنحاء الجمهورية ومكاتب في مناطق أخرى مثل حي الاسمرات وغيط العنب وحلايب وشلاتين لمساعدة السيدات في هذه المناطق" .

من جانبه أعرب السفير جيامباولو كانتينى عن سعادته بالتعاون مع المجلس والتعرف على تجربته في مجال مواجهة قضية العنف ضد المرأة وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة ان هذه القضية تحتل مساحة كبيرة من الاهتمام في المجتمع الايطالي في الوقت الحالي مشيرة ان الحكومة الايطالية تتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على مواجهة هذه المشكلة ، كما ان الحكومة الايطالية تنفذ مشروع حالياً لمساعدة اللاجئات في لبنان والأردن .