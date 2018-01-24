دى ميستورا: مباحاثات فيينا للسلام وصلت إلى مرحلة حرجة جدًا





كتب كريم كشك

قال ستافان دى ميستورا، المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، إن مباحثات فيينا للسلام، وصلت إلى مرحلة حرجة جدًا، جاء هذا وفق ما نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل.