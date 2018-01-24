درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24/1/2018 بمحافظات مصر





كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس بارد شمالاً حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلاً.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط غربا ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد في نهاية الفترة إلى الوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 18

وسط الدلتا 11 18

الإسكندرية 13 16

بلطيم 11 17

مطروح 10 16

السلوم 09 15

سيوة 08 19

بورسعيد 13 17

دمياط 12 17

العريش 09 19

رفح 08 18

الإسماعيلية 13 19

السويس 13 19

رأس سدر 15 19

نخل 07 18

نويبع 16 19

طابا 08 18

كاترين 04 15

الطور 13 19

شرم الشيخ 17 21

الغردقة 15 22

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 19

بنى سويف 09 19

المنيا 08 19

أسيوط 07 19

سوهاج 08 19

قنا 09 20

الأقصر 09 21

أسوان 10 22

أبوسمبل 08 22

الوادى الجديد 05 21

شلاتين 16 24

أبو رماد 16 23

رأس حدربة 15 23

حلايب 17 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 33

المدينة 12 26

الرياض 11 27

المنامة 15 22

أبوظبى 14 23

الدوحة 16 24

الكويت 10 23

دمشق 06 13

بيروت 11 16

عمان 04 11

القدس 06 11

غزة 12 17

بغداد 08 21

مسقط 19 25

صنعاء 05 25

الخرطوم 14 30

طرابلس 10 17

تونس 08 17

الجزائر 10 17

الرباط 09 17

نواكشوط 16 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى

أنقرة -08 03

اسطنبول 02 04

اسلام اباد 02 20

نيودلهى 07 20

جاكرتا 25 31

بكين -11 -04

كوالامبور 23 31

طوكيو -05 05

أثينا 03 09

روما 05 15

باريس 07 12

مدريد 02 09

برلين 02 05

لندن 06 13

مونتريال -16 -06

موسكو -13 -07

نيويورك -03 06

واشنطن -01 09