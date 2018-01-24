video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس صاحبة محل تستدرج الفتيات لشقيقها لاغتصابهن بإعلانات عمل وهمية على فيس بوك

الأربعاء، 24 يناير 2018 02:58 م
حبس صاحبة محل تستدرج الفتيات لشقيقها لاغتصابهن بإعلانات عمل وهمية على فيس بوك اغتصاب


كتب ــ كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد بحبس صاحبة محل 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط شقيقها الهارب.

كشفت تحقيقات نيابة المرج التى باشرها أحمد شديد رئيس النيابة، أن المتهم استعان بشقيقته صاحبة محل ملابس سيدات لاصطياد ضحاياه من الفتيات حيث تقوم بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" تطلب فيه فتيات وسيدات للعمل معها فى محل بيع ملابس بمنطقة المرج.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن شقيقة المتهم كانت تكتب رقم هاتفها فى الإعلان للتواصل معها فى حالة رغبة فتيات للعمل فى محل الملابس التى تمتلكه حيث كان يتفق المتهم مع شقيقته على استدراج الضحية فى شقته بمنطقة المرج.

وكشفت التحريات أن الفتاة عقب مشاهدتها الإعلان تقوم بالاتصال بشقيقة المتهم وتعرض عليها العمل فى محل الملابس، وعندما تستفسر منها على تفاصيل الأجر والمواعيد تطلب منها شقيقة المتهم عمل مقابلة معها للتعرف على تفاصيل العمل فى شقتها بمنطقة المرج.

وتتوجه الضحية بناء على العنوان الذى أعطته لها صاحبة الإعلان، وعقب وصولها إلى المكان تقابلها شقيقة المتهم بالاتفاق معه الذى يختبأ فى إحدى الغرف وأثناء مقابلة شقيقته مع الضحية يخرج المتهم مشهرا سلاحا أبيض فى وجه الضحية ويقتادها إلى إحدى الغرف فى الشقة ويعتدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح ثم يقوم بتصويرها أثناء اغتصابها، وعقب الانتهاء من الاعتداء جنسيا على ضحيته يهددها بالفيديوهات فى حالة الإبلاغ عنه .

تم تشكيل فريق بحث عن طريق تتبع الهاتف وتمكن رجال المباحث من الوصول الى شقيقة المتهم والقبض عليها، وتمكن شقيقها من الهرب وجارى ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة للنيابة التى أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن تعرفت الضحية عليها عقب مواجهتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط شركة تهربت من سداد 2.4 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية

اخبار الحوادث

اغتصاب

الفيس بوك

المرج



لا تفوتك
الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

الرئيس السيسى يحمل طفلة شهيد خلال تسليمها وسام والدها بعيد الشرطة

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

اختيار محمد بهاء أبو شقة متحدثا رسميا لحملة الرئيس السيسى الانتخابية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

إيهاب جلال يتمسك بضم محمد عنتر للزمالك

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

ماذا يعرف الأطفال عن محمد على كلاى؟ اعرف الإجابات على فارولاند

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة