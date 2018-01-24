حالة الطقس اليوم الأربعاء 24/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس بارد شمالاً حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط غربا مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد فى نهاية الفترة إلى الوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس باردًا فى عموم المناطق وخاصة في الجبال، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة.

ويُحتمل هطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله خاصة في أجزاء من شمال المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.



في خليج العقبة

- الرياح: متقلبة الاتجاهات، خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.



ليلاً:

يكون الطقس باردًا بوجه عام، مع استمرار ظهور السحب على ارتفاعات مُختلفة.

ومُجددًا، تتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله في أجزاء من شمال المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا، وباردًا بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وخلال ساعات المساء ينحصر تساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.