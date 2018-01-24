video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 02:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24/1/2018 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 24 يناير 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 24/1/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس بارد شمالاً حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر

 

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط غربا مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد فى نهاية الفترة إلى الوجه البحرى والقاهرة. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الطقس فى الأردن 

نهارًا

تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية.
ويكون الطقس باردًا فى عموم المناطق وخاصة في الجبال، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة.
ويُحتمل هطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله خاصة في أجزاء من شمال المملكة.
وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة

 

- الرياح: متقلبة الاتجاهات، خفيفة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً:

 

يكون الطقس باردًا بوجه عام، مع استمرار ظهور السحب على ارتفاعات مُختلفة.
ومُجددًا، تتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله في أجزاء من شمال المملكة.
وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.
 
 

الطقس فى فلسطين

 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا، وباردًا بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وخلال ساعات المساء ينحصر تساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس جامعة عين شمس يؤكد على ضرورة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

"آداب عين شمس" تطلق مبادرة "أنا متطوع" لمشاركة الشباب بمعرض الكتاب

"القومى للمرأة" يدعو الشعب للوقوف خلف القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة