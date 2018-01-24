جولة مسائية لمحافظ بني سويف لمتابعة انضباط الشارع ومواجهة المبانى المخالفة

جولة مسائية لمحافظ بني سويف لمتابعة انضباط الشارع ومواجهة المبانى المخالفةالأربعاء، 24 يناير 2018 08:52 م
جولة مسائية لمحافظ بني سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بجولة مسائية بمدينة بني سويف تفقد فيها عدد من الأبراج والمباني المخالفة والتي رصدها قسم المراجعة والمتابعة الفنية لتراخيص البناء في تقريره ، متابعا بنفسه تنفيذ الإجراءات القانونية حيالها وإزالة كافة المخالفات بها، حيث رافقه اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد ، ومحمود مغربي رئيس المدينة والمختصون من قسم المراجعة والإدارة الهندسية والمرافق والتخطيط العمراني والإسكان ورؤساء المناطق.
وتفقد المحافظ شوارع المدينة الرئيسية ، مشددا على رفع بعض الإشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق الإنضباط بالشارع السويفي والسيولة في حركة السير والمرور ، مكلفا رئيس المدينة بمراجعة كافة الأرصفة بالشوارع ورفع كافة التعديات عليها حيث أن الرصيف من حق المواطن لحرية حركته وسيره وليس للإشغالات والتعديات المخالفة للقانون.
وتفقد المحافظ مستوى النظافة في 6 مناطق في المدينة العاصمة، مشددا على رؤساء المناطق برفع المخلفات والقمامة أولا بأول من بعض المناطق واتخاذ مايلزم من إجراءات فنية وقانونية للحيلولة دون تجمعها مرة أخرى ، مؤكدا أن مستوى نظافة الشوارع وإعادة الوجه الجمالي للميادين الرئيسية هى المعيار الرئيسي لتقييم رؤساء المناطق والتنفيذيين المعنيين.
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