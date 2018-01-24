جولة مسائية لمحافظ بني سويف لمتابعة انضباط الشارع ومواجهة المبانى المخالفة





بنى سويف :هانى فتحى

قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بجولة مسائية بمدينة بني سويف تفقد فيها عدد من الأبراج والمباني المخالفة والتي رصدها قسم المراجعة والمتابعة الفنية لتراخيص البناء في تقريره ، متابعا بنفسه تنفيذ الإجراءات القانونية حيالها وإزالة كافة المخالفات بها، حيث رافقه اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد ، ومحمود مغربي رئيس المدينة والمختصون من قسم المراجعة والإدارة الهندسية والمرافق والتخطيط العمراني والإسكان ورؤساء المناطق.

وتفقد المحافظ شوارع المدينة الرئيسية ، مشددا على رفع بعض الإشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق الإنضباط بالشارع السويفي والسيولة في حركة السير والمرور ، مكلفا رئيس المدينة بمراجعة كافة الأرصفة بالشوارع ورفع كافة التعديات عليها حيث أن الرصيف من حق المواطن لحرية حركته وسيره وليس للإشغالات والتعديات المخالفة للقانون.