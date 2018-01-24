جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة يشارك فى معرض الخريف بمملكة البحرين

جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة يشارك فى معرض الخريف بمملكة البحرينالأربعاء، 24 يناير 2018 01:35 م
نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة
كتب - إسلام سعيد
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قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة فى 2018 لدعم المشرعات الصغيرة فى تسويق منتجاتها، وذلك من خلال المشاركة فى كبرى المعارض المحلية والدولية، أو إقامة معارض متخصصة لمنتجات تلك المشروعات، بما يتيح لها فرصة البيع المباشر للجمهور، أو إبرام تعاقدات داخلية وخارجية تساعدها على تطوير المشروعات واستمرارها.
جاء ذلك فى إطار مشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى معرض الخريف بالبحرين، الذى يستمر فى الفترة من 24 يناير حتى 1 فبراير 2018، وافتتحه الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، الرئيس التنفيذى لهيئة المعارض والسياحة بدولة البحرين، اليوم الأربعاء، ويشارك الجهاز بجناح كبير يضم 19 مشروعا من المشروعات المتميزة فى الصناعات التراثية والفنية والجلود والتحف والانتيكات والملابس.
وأكدت نيفين جامع أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات فى هذه المعارض الدولية تأتى بهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتها بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية، ومساعدتها فى معرفة احتياجات هذه الأسواق والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط.
وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى اهتمام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لضمان نجاحها واستمرارها ومن أهمها التدريب الفنى والإدارى والدعم التسويقى.
وأوضحت نيفين جامع، أن الجهاز شارك خلال العام الماضى فى عديد من المعارض الخارجية، منها المعرض المصرى البحرينى المشترك الأول والثانى بالعاصمة البحرينية المنامة، ومعرض الصين بمدينة "جوانزو"، ومعرض السفارات والهيئات الدبلوماسية بالأردن، إضافة إلى إقامة 147 معرضا اشترك فيها ألفان و685 عارضا، بإجمالي مبيعات وتعاقدات تجاوزت 32 مليون جنيه.
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