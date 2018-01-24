جنرال إلكتريك تخسر 10 مليارات دولار فى الربع الأخير من عام 2017





(رويترز)

أظهرت نتائج أعمال شركة جنرال إلكتريك اليوم الأربعاء، انخفاض إيراداتها بنسبة خمسة بالمئة وتكبدها خسائر بلغت عشرة مليارات دولار فى الربع الأخير من عام 2017، بسبب ما أعلنته الشركة بالفعل من تكاليف قدرها 11 مليار دولار لتغطية خسائر تأمين وضرائب.

وقالت الشركة الصناعية الأمريكية العملاقة، إن الأرباح هبطت 88 بالمئة فى أنشطة الكهرباء المتعثرة التى تصنع معدات توليد الكهرباء، وعزت ذلك إلى مصاريف غير محددة وعوامل أخرى، ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل حتى الآن.

وانخفضت الإيرادات والطلبيات بشدة أيضا فى قطاع الكهرباء.

وقالت الشركة إن إجمالى السيولة من أنشطة التشغيل الصناعى بلغ 7.8 مليار دولار فى الربع الأخير بما يفوق توقعات بوصولها إلى نحو سبعة مليارات دولار. وأضافت أن قدرتها على توليد السيولة تتحسن.

وبلغ إجمالى خسائر جنرال إلكتريك 10.01 مليار دولار فى الربع الأخير مقارنة مع أرباح قيمتها 3.48 مليار دولار قبل عام.

وسجلت جنرال إلكتريك خسارة من العمليات المستمرة بلغت 1.15 دولار للسهم مقابل ربح بلغ 39 سنتا للسهم قبل عام.

قالت الشركة فى الأسبوع الماضى إنها ستجنب مبلغ 11 مليار دولار فى الربع الرابع يشمل 6.2 مليار دولار لإعادة تقييم أصول تأمينية. وبلغت مصاريف التأمين مثلى ما حذرت منه جنرال إلكتريك فى العام الماضي.

وانخفض إجمالى الإيرادات إلى 31.40 مليار دولار من 33.09 مليار دولار.