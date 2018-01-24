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تونس: ضبط 4 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية بشكل غير شرعى

الأربعاء، 24 يناير 2018 06:01 ص
تونس: ضبط 4 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية بشكل غير شرعى الشرطة التونسية - أرشيفية


أ ش أ
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ضبطت وحدات الحرس الوطنى التونسى المكلفة بتأمين الحدود البحرية 4 أشخاص على باخرة (اللود) بين جزيرة قرقنة ومدينة صفاقس كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية بشكل غير شرعى باتجاه إيطاليا.

 

وذكرت الداخلية التونسية - فى بيان اليوم الثلاثاء- أن المضبوطين تتراوح أعمارهم بين 22 و40 عاما، وأن النيابة العامة أذنت بمواصلة التحقيقات معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

 

 


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