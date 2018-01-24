تنفيذ 65 ألف حكم قضائي على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

تنفيذ 65 ألف حكم قضائي على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعةالأربعاء، 24 يناير 2018 01:33 م
وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
شنت مباحث تنفيذ الأحكام حملة تفتيشية مكبرة لضبط كافة المطلوب ضبطهم على ذمة الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 64 ألفا و958 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 283 حكما جنائيا، و18 ألفا و453 حكم حبس جزئي، و3 آلاف و549 حكم حبس مستأنف، و35 ألفا و506 أحكام غرامة، و7 آلاف و167 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.
إضافة تعليق
25 يناير.. كيف تحرك الشعب للتغيير وكيف قضى الإخوان على أحلام الديمقراطية؟..الجماعة رفضت المشاركة فى البداية قبل أن تركب الثورة ..التنظيم سعى لأخونة مؤسسات الدولة وأصدر دستورا طائفيا رغما عن أنف القوى المدنية
صور.. شهر عسل لـ"جوليا وجيمى" فى الجيزة.. زوجان من الكونغر يبدأن حياتهما الزوجية بحديقة الحيوان بعد قدومهما من سلوفاكيا.. فريق بيطرى لقياس نبضات القلب.. وجرعة فيتامينات لتجنب التوتر.. والتفاح والموز وجبة أساسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة