تنفيذ 65 ألف حكم قضائي على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة





كتب محمود عبد الراضى

شنت مباحث تنفيذ الأحكام حملة تفتيشية مكبرة لضبط كافة المطلوب ضبطهم على ذمة الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 64 ألفا و958 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 283 حكما جنائيا، و18 ألفا و453 حكم حبس جزئي، و3 آلاف و549 حكم حبس مستأنف، و35 ألفا و506 أحكام غرامة، و7 آلاف و167 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.