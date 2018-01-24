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"تنشيط السياحة": إدراج مصر بكتالوج حج الفاتيكان دفعة قوية لاستقطاب السياح

الأربعاء، 24 يناير 2018 04:04 م
"تنشيط السياحة": إدراج مصر بكتالوج حج الفاتيكان دفعة قوية لاستقطاب السياح أيقونة السيدة العذراء - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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أعلن هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة قيام مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسئولة عن ملف الحج بالفاتيكان وضع مصر رسميا ضمن كتالوج رحلات وبرامج الزيارات الدينية لهذا العام.

وأضاف الدميرى، فى بيان صحفى، أن المؤسسة وضعت برنامجين لمصر، أحدهما يشمل زيارة المناطق الأثرية التاريخية والتى تبدأ من الاقصر ثم أسوان والعودة للقاهرة لزيارة الأهرامات وأبو الهول والمتحف المصرى ومسجد محمد على، والآخر يستهدف الأماكن التى تم التأكد من جاهزيتها بوادى النطرون والقاهرة التى مرت بها السيدة العذراء مريم والسيد المسيح (رحلة العائلة المقدسة).

وأعرب الدميرى عن سعادته بوضع مصر ضمن هذا الكتالوج والخاص بمؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi موضحا أن هذا الأمر يعد إيجابيًا ويساهم فى التسويق لمصر سياحيًا بالخارج لنمط سياحى متميز فى ظل تبنى الهيئة تقديم منتجات جديدة لاستقطاب أعداد وشرائح مختلفة من الأسواق والسياح.

وكان Monsignor Remo Chiavarini رئيس مجلس إدارة مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi أعلن فى تصريح لراديو الفاتيكان مطلع الشهر الجارى، أن المؤسسة تنوى وضع برنامجين لمصر، أحدهما يشمل زيارة المناطق الأثرية التاريخية من أسوان للقاهرة، والآخر يستهدف الأماكن التى مرت بها العذراء مريم والسيد المسيح.

ويذكر أن العديد من صحف ووكالات الأنباء الإيطالية، أبرزت تفاصيل الزيارة الأخيرة التى نظمها وفد مؤسسة Opera Romana Pellegrinaggi المسؤولة عن ملف الحج بالفاتيكان إلى مصر خلال شهر ديسمبر الماضى، لتفقد الأماكن التى سيشملها برنامج رحلة العائلة المقدسة، وأهم المواقع التى سيتضمنها.

ويذكر أنه تم الإعلان الخاص بإدراج مصر ضمن كتالوج مؤسسة الحج الفاتيكانى براديو الفاتيكان، تزامنًا مع الرحلة التعريفية التى نظمتها الهيئة لوفد مؤسسة Opera Roman Pellegrinagg


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