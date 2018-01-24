تليجراف: باريس تجذب مصرفيين بعروض تعلم اللغة الفرنسية قبل مغادرتهم لندن





كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن فرنسا ستقدم دروسا في اللغة إلى المصرفيين المقيمين في لندن وأسرهم فى أحدث حيلة لجذب الأعمال التجارية من العاصمة البريطانية لندن إلى باريس بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتوفر باريس مدارس ثنائية اللغة للأطفال عند وصولهم، فضلا عن فتح خط ساخن خاص باللغة الإنجليزية لمساعدتهم على التعرف والتنقل فى نظام التعليم الفرنسي المربك.

وفى خطوة أخرى، تهدف إلى إغراء العاملين فى القطاع المالى للمجئ إلى فرنسا عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى، تعهدت الحكومة الفرنسية بإعفاء المديرين التنفيذيين الأجانب مؤقتا من دفع معاشات التقاعد الحكومية.

ويأتى هذا بعدما سجل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نقطة جديدة لصالحه أمام رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى بعدما دعاه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة فى زيارة رسمية، ليكون بذلك أول زعيم أجنبى يدعوه رئيس أمريكا.