تغريم أسرة ناهد لاشين المرشحة للعمودية بالشرقية 10 آلاف جنيه لادعاء اختفاءها





الشرقية - إيمان مهنى

قضت محكمة كفر صقر بالشرقية، برئاسة المستشار مصطفى الوكيل، فى دعوى رقم 24294، ضد محمد على مصطفى إسماعيل، وصلاح عبدالحميد مصطفى إسماعيل، وهما زوج وشقيق ناهد لاشين المرشحة للعمودية، بغرامة عشره آلاف جنيه بتهمه البلاغ الكاذب الذى اتهم "مجدي جويفل" باختطافها وإحالة الدعوى المدنيه للمحكمة المختصة.

كانت قد تغيبت ناهد لاشين المرشحه لمنصب العمدة بقرية حانوت التابعة للمركز، عن منزلها فى ظروف غامضة، استمرت لأكثر من 6 شهور دون معرفة مكانها، وأتهم المدعى عليهم، الشاكى بخطفها، وبعد شهور ظهرت لاشين وادعت تواجدها لدى صديقة لها فى السويس، بسبب خلافات زوجية.

وفى السياق الذاته أوضح عمرو شاهين محامى الشاكى مجدي جويفل، أنه تم رفع دعوى تعويض، ضد ناهد لاشين لما لحق بموكلة من ضرر نفسى ومادى، على خلفية البلاغ الكاذب المشار إليه.