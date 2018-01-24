تعرف على 6 أحداث وتصريحات شهدها اليوم الأول من دافوس 2018





كتب حسن رمضان

اختتم أمس اليوم الأول من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018 في دافوس بسويسرا، وقد شهد اليوم العديد من الجلسات والأحداث المميزة فقد شارك رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى، والنجمة كيت بلانشيت، والنجم الهندى شاروخان.

ويستعرض التقرير أهم ما جاء من تصريحات ولقاءات خلال جلسات المؤتمر على مدار اليوم الأول

نارندرا مودى: التهديدات الثلاثة الكبرى للحضارة

قال رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودي خلال كلمته فى دافوس ان تغير المناخ والارهاب والردود العنيفة ضد العولمة هما أهم 3 تحديات تواجه الحضارة كما نعرفها.

وتحدث مودي، زعيم الاقتصاد الأسرع نموا في العالم عن فرص ومخاطر التكنولوجيا، وخطة الهند لمكافحة عدم المساواة في الدخل، وخلق فرص العمل، وكيف أن البلاد "قطع الأحمر شريط ولف السجادة الحمراء "إلى التجارة والاستثمار الدوليين.

وقال مودى "ان التحديات التي نواجهها كثيرة كما انها شاقة"، قبل ان يركز على التحديات الرئيسية الثلاثة التي يعتقد انها "تشكل اكبر تهديد لبقاء الحضارة الانسانية".

وقال رئيس الوزراء الهندى أن الدول فشلت فى العمل معا والوفاء بتعهداتها البيئية. وقال "يجب ان نخرج جميعا من حدودنا المحدودة الضيقة، وان نكون قد اثبتوا التضامن.

"يتحدث الجميع عن الحد من انبعاثات الكربون ولكن هناك عدد قليل جدا من الناس أو البلدان الذين يدعمون كلماتهم بمواردهم لمساعدة البلدان النامية على اعتماد التكنولوجيا المناسبة. وعدد قليل جدا منهم يتقدم للمساعدة ".

وقال مودى إن التهديد الكبير الثاني الذي يواجه البشرية هو الإرهاب.

وقال "إن الارهاب خطير، ولكنه خطير ايضا هو التمييز المصطنع بين الإرهابيين الجيدين والأسريين".

كما تناول مودى رفض مبادئ العولمة فى بعض البلدان وأجزاء من العالم.

وقال "إن العديد من المجتمعات والدول تتزايد تركيزها على نفسها"، "يبدو أن عكس العولمة يحدث. ولا يمكن اعتبار الأثر السلبي لهذا النوع من الأولويات الذهنية والخاطئة أقل خطورة من تغير المناخ أو الإرهاب.

واضاف "ان الجميع يتحدثون عن عالم مترابط، لكن علينا ان نقبل حقيقة ان العولمة تباطأ فى فقدان بريقها".

كيت بلانشيت حول محنة اللاجئين

وشاركت الممثلة كيت بلانشيت بصفتها سفير للنوايا الحسنة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرفع مستوى الوعي بأزمة اللاجئين وقد حصلت على جائزة كريستال .

وقالت بلانشيت إن سفرها في جميع أنحاء العالم كسفيرة للنوايا الحسنة أظهر لها مدى عالمية المشكلة - وأن هناك حاجة إلى حلول متعددة، وان جزء كبير من المشكلة هو التضليل حول اللاجئين، الذين هم مذنبون في وسائل الإعلام.

وأضافت أن دول العالم النامى هى من تتحمل العبء، ولكن العالم المتطور لا يشارك فى ذلك.

وأضافت "عليك أن تتذكر أن هؤلاء أبرياء"، والغالبية العظمى منهم يريدون العودة إلى ديارهم.

وروت بلانشيت فى نهاية كلمتها قصة عاطفية أثرت فيها عن عائلة لاجئة أجبرت على الفرار من وطنها في سوريا بسبب الحرب الأهلية الطويلة في البلاد.

المساواة بين الجنسين

ناقش الرئيسان المشاركان لدافوس موضوع اجتماع هذا العام في دافوس - خلق مستقبل مشترك في عالم مزق .

وهذه هى المرة الاولى التى يضم فيها الاجتماع السنوى للمنتدى فريقا من الرؤساء المشاركين جميعهم من الاناث.

ودعت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ إلى التركيز على الفساد وتدفقات الأموال غير المشروعة وطلبت اتخاذ إجراءات بشأن المساواة بين الجنسين.

وقالت إن التعليم هو الخطوة الأولى، والتأكد من أن الفتيات يشاركن بشكل كامل في التعليم.

ودعت تشينتا سينها، مؤسس ورئيس مؤسسة مان ديشي للوصول المالي للجميع، وأعلنت عن صندوق استثمار بديل لرائدات الأعمال، بقيمة 100 مليون روبية.

ودعت جيني روميتي إلى الشفافية في التكنولوجيا، ومجموعة من المبادئ للبيانات والعمال أعدت لمستقبل العمل.

وعبرت ايزابيل كوشر عن رغبتها فى التوفيق بين النمو الاقتصادى والتنمية مع الخير الاجتماعى.

وقال المدير العام لسيرن فابيولا جيانوتي إن شغف المعرفة والتعلم هو شغف مشترك للبشرية جمعاء، والمعرفة العلمية ليس لديها جواز سفر، ولا تعرف جنس ولا حزب سياسي.

وقال شاران بورو ان العالم بحاجة الى اعادة التفاوض على عقد اجتماعى جديد واعادة كتابة القواعد. لقد بنينا هذا العالم المكسور، والآن نحن بحاجة إلى تعلم بعض الدروس وإعادة البناء.

مشاركة شاروخان

بدأ نجم بوليوود شاروخان مشاركته في الاجتماع السنوي لهذا العام من خلال الحصول على جائزة كريستال لعمله في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل في الهند.

وقال شاروخان: "لا يسمح للمرأة في المجتمع أن تأخذ قرارها، وهناك طرق وأساليب ومستويات مختلفة من الوحشية التي يذهب إليها الرجال حتى لا تكون النساء يختارون خيارهم وهذا هو الأكثر وحشية".

وأضاف أن الطرق التي تتعرض بها النساء للقمع مختلفة في جميع أنحاء العالم، وأشاد بعمل رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في تعزيز وحماية المرأة.

الجنس والقوة ووقف التحرش الجنسي

تحدثت بيجي جونسون أحد مديرى مايكروسوفت عن مقدار الوقت الذي تهدر فيه النساء تجنب المواجهات الجنسية مع الزملاء الذكور وكبار السن، وطرق التحرش التى تحدث خلال العمل، وقالت "أنا في منصب السلطة الآن، ومع تزايد عدد النساء في السلطة، بدأت الأمور تتغير"

وقالت النائبة الكندية مريم مونسف إن المرأة لها حليف في بعض عناصر الصحافة، وقالت "ان وسائل الاعلام التقليدية تلعب دورا ايجابيا، انها جزء من الحل

كلمة جوستين ترودو رئيس الوزراء الكندى

وألقى رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو كلمة عن مواضيع المرأة، وفرص العمل، وتغير المناخ، والتجارة.

وقال "اليوم يسرنى ان اعلن ان كندا والدول الاعضاء العشرة الاخرين المتبقين من الشراكة عبر المحيط الهادى اجروا مناقشات فى طوكيو باليابان حول اتفاقية شاملة وتدريجية جديدة لشراكة منطقة المحيط الهادىء".

وقال ترودو اليوم "اننا نعمل بجد لاظهار مدى نجاح اتفاقية نافتا".

ثم انتقل رئيس الوزراء إلى موضوع المساواة بين الجنسين، قائلا إن الجهود الحالية لا تذهب إلى حد كاف.

وأغلق رئيس الوزراء خطابه على مذكرة تحذيرية:

"إن الناس في هذه القاعة يتمتعون بامتياز كبير - نحن مدينون للمجتمع لاستخدام هذا الامتياز من أجل الخير، وينبغي أن نسأل أنفسنا - هل نريد أن نعيش في عالم حيث يختبئ الأغنياء في جيوبهم ، في حين أن من حولهم يعانون؟ "

أم أننا نريد أن نساعد على خلق عالم يقوم على فكرة الإنصاف؟ "