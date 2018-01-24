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تضامن أسيوط: جولات ميدانية على الوحدات الاجتماعية لتحقيق الانضباط الإدارى

الأربعاء، 24 يناير 2018 01:00 ص
تضامن أسيوط: جولات ميدانية على الوحدات الاجتماعية لتحقيق الانضباط الإدارى فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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قالت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إنه تم المرور على الوحدة الاجتماعية بقرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط، لمتابعة سير العمل ومدى تطبيق الانضباط الإدارى، وذلك فى إطار الجولات المفاجئة على الوحدات الاجتماعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضافت لـ"اليوم السابع": كما تم عقد ندوة عن التعليم وعمل المرأة من المنظور الدينى والاجتماعى والنفسى بمشاركة عدد من رجال الدين والأهالى، وتم إيضاح أن المرأة المصرية فى الآونة الأخيرة بدأت فى تتقلد العديد من المناصب القيادية والوزارية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يولى اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية ودورها البناء فى المجتمع.

وأشارت فاطمة الخياط، أنه تم تعريف المواطنين بمعاش تكافل وكرامة والذى يعد أحد الإنجازات التى تحققت خلال العامين الماضيين، وذلك بعد تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيجاد آلية عمل لمساعدة الأسر الفقيرة وبعض الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن غير القادرين على العمل أو أصحاب الأمراض المزمنة التى تحتاج لرعاية وتكافل من التضامن الاجتماعى.


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