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ترحيل 26 مهاجرا غير شرعى إلى بلادهم بسبب إقامات مخالفة

الأربعاء، 24 يناير 2018 08:41 م
ترحيل 26 مهاجرا غير شرعى إلى بلادهم بسبب إقامات مخالفة مطار القاهرة


كتب محمد طنطاوى
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رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى خلال الساعات الماضية 26 مهاجرًا غير شرعي من السودان وإثيوبيا ونيجيريا إلى بلادهم بعد القبض عليهم لإقاماتهم غير الشرعية بالبلاد ومحاولة البعض التسلل إلى دول الجوار.  
 
وأفاد مصدر بالمطار أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات قادمة من مديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والشرقية وتم تشكيل فريق أمنى لمراجعة مواقفهم الأمنية، حيث أقروا بمحاولتهم التسلل إلى ليبيا ودول الجوار. 
 
وأوضح المصدر أنه تم ترحيلهم على متن عدة رحلات مغادرة إلى بلدهم، حيث تم ترحيل 20 سودانيا، و 3 إثيوبيين، ونيجيريين ومالى، بعد الكشف الجنائي عليهم، وإخطار  سفاراتهم بالقاهرة.
 
 

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