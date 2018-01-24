"تربية العريش" تقرر تأجيل امتحانات الطلبة مصابى حادث الروضة





شمال سيناء - محمد حسين

قرر مجلس كلية التربية بالعريش، برئاسة الدكتور عادل سرايا عميد الكلية، تأجيل امتحانات جميع مقررات الفصل الأول للعام الدراسى 2017/2018 لطلاب قرية الروضة المصابين لحين الانتهاء تمامًا من مرحلة علاجهم.

وقال الدكتور عادل سرايا عميد تربية العريش لـ"اليوم السابع"، إن القرار صدر بهدف إتاحة الفرصة لهم بالاختبار فى المواعيد المناسبة لهم مع الاحتفاظ بتقديراتهم كاملة فى هذه المقررات وتوفير محاضرات مع أساتذة مقررات الفصل الدراسى الأول لمراجعة ما فاتهم من المحتوى الدراسى وقد صدق على هذه القرارات مجلس جامعة العريش.