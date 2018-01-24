ترامب يطالب أردوغان بالحد من عملياته العسكرية فى سوريا





أ ف ب

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نظيره التركى رجب طيب أردوغان على الحد من عملياته العسكرية فى سوريا حيث يشن الجيش التركى منذ خمسة أيام هجوما على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وخلال اتصال هاتفى، حض ترامب "تركيا على تقليص عملياتها العسكرية والحد منها" طالبا أيضا تجنب "أى عمل قد يتسبب بمواجهة بين القوات التركية والأمريكية".