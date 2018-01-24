تجديد حبس ناشط سياسى 45 يوما بالإسكندرية لإساءته لرئيس الجمهورية

تجديد حبس ناشط سياسى 45 يوما بالإسكندرية لإساءته لرئيس الجمهوريةالأربعاء، 24 يناير 2018 03:09 م
حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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جددت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس الناشط السياسى نائل حسن، وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، فى القضية رقم 3020 لسنة 2017 جنايات أول الرمل.
كانت قوات الأمن بالإسكندرية، ألقت القبض على " نائل حسن" وآخرين، ووجهت له اتهامات بالإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأى العام وعرقلة عمل مؤسسات الدولة وإسقاط النظام.
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