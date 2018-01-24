تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات المصريين

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات المصريينالأربعاء، 24 يناير 2018 12:12 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، فيما ارتفع مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.29%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.26%.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.40%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31%.
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