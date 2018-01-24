تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية





كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى مقابل صعود مؤشرى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 528 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 850.797 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 404 ألف جنيه، 96.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 4.6 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 74.5 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15170 نقطة، فيما لم يتغير مؤشر "إيجى إكس 50"، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 14857 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 846 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 532 نقطة.

وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 85 شركة، ولم تتغير 39 شركة.