بدء فعاليات قافلة "الوسطية منهج حياة" بمحافظة أسوان





أسوان - صلاح المسن

انطلقت مساء اليوم، قافلة "الوسطية منهج حياة" بمحافظة أسوان، بتوجيه ورعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، ضمن عدد من القوافل لمحافظات مصر خلال عام 2018، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة مصر الخير وهيئة تنشيط السياحة، ومجمع البحوث الإسلامية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

وتضم، قافلة "الوسطية منهج حياة" عددًا من كبار علماء الأزهر الشريف وممثلين للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وممثلين للجهات المشاركة، وعدد كبير من الطلاب الوافدين من دول حوض النيل، فضلاً عن عدد من ممثلى شباب المحافظات الحدودية والقبائل.

ويشمل برنامج قافلة: "الوسطية منهج حياة" توزيع مواد غذائية، وأدوية طبية على أهالى قرى ونجوع المحافظة، فضلاً عن إقامة عدد من الندوات الدعوية والتثقيفية لأهالى قرى المنصورية، وقرى مركز نصر النوبة، وقرية الأعقاب وزيارات لمتحف النيل والسد العالى، ومعبد فيلة ورمز الصداقة، وجزيرة النباتات للطلاب الوافدين وشباب القبائل.