بدء تلقي طلبات تدريب وتشغيل 200 خريج في برنامج مشروعك بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت مروة الهطيل،مدير إدارة "مشروعك" بمحافظة كفر الشيخ ،أنه تم فتح باب التقدم لتلقي طلبات الراغبين في الاشتراك بالتدريب في مبادرة "جيل جديد" من رجال الأعمال، والتي تستهدف تدريب وتشغيل 200 خريج،بمقرات "مشروعك" بمراكز المحافظة،ليستفيد منه أكبر عدد من شباب بالمحافظة، في موعد أقصاه 14 فبراير المقبل.

وقالت "الهطيل"،إن شروط مبادرة "جيل جديد" من رجال الأعمال،لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم التمويل والتسهيلات اللازمة لهم، أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين،وحسن السمعة،وأدي الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها،وألا يقل سن المتقدمين عن 21 عامًا،وأن يكون حاصلا علي مؤهل دراسي مناسب، وألا يكون قد استفاد من برامج التمويل والتشغيل من قبل،وأن يكون لديه دراسة جدوي للمشروع الخاص به.

وأضافت في بيان لها أن الأوراق المطلوبة للراغبين تتضمن، صورة من شهادة الميلاد،صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها (للذكور)،صورة من بطاقة الرقم القومي،صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم،مؤكدة أن الأولوية بأسبقية التقدم للراغبين في الإشتراك بالمبادرة.