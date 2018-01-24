video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 25 يناير 2018 07:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء تلقي طلبات تدريب وتشغيل 200 خريج في برنامج مشروعك بكفر الشيخ

الأربعاء، 24 يناير 2018 11:54 م
بدء تلقي طلبات تدريب وتشغيل 200 خريج في برنامج مشروعك بكفر الشيخ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

أكدت مروة الهطيل،مدير إدارة "مشروعك" بمحافظة كفر الشيخ ،أنه تم فتح باب التقدم لتلقي طلبات الراغبين في الاشتراك بالتدريب في مبادرة "جيل جديد" من رجال الأعمال، والتي تستهدف تدريب وتشغيل 200 خريج،بمقرات "مشروعك" بمراكز المحافظة،ليستفيد منه أكبر عدد من شباب بالمحافظة، في موعد أقصاه 14 فبراير المقبل.

وقالت "الهطيل"،إن شروط مبادرة "جيل جديد" من رجال الأعمال،لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم التمويل والتسهيلات اللازمة لهم، أن يكون  المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين،وحسن السمعة،وأدي الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها،وألا يقل سن المتقدمين عن 21 عامًا،وأن يكون حاصلا علي مؤهل دراسي مناسب، وألا يكون قد استفاد من برامج التمويل والتشغيل من قبل،وأن يكون لديه دراسة جدوي للمشروع الخاص به.

وأضافت في بيان لها  أن الأوراق المطلوبة للراغبين تتضمن، صورة من شهادة الميلاد،صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها (للذكور)،صورة من بطاقة الرقم القومي،صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم،مؤكدة أن الأولوية بأسبقية التقدم للراغبين في الإشتراك بالمبادرة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ: نهدف لمحو أمية 170 ألف مواطن.. وسأختبر الدارسين بنفسى

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

مشروعك

مشروه

صناعه

فرص عمل



لا تفوتك
وزارة الصحة: 5 مرشحين للرئاسة تقدموا لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

وزارة الصحة: 5 مرشحين للرئاسة تقدموا لإجراء الكشف الطبى حتى الآن

لماذا تقرر اختيار "25 يناير" عيدًا للشرطة المصرية؟

لماذا تقرر اختيار "25 يناير" عيدًا للشرطة المصرية؟

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. "العمر لحظة عيشها راجل" آخر كلمات ابن الإسكندرية قبل استشهاده.. توفيق عبدالبارى ضحى بجسده فى كمين كرم القواديس ليفدى وطنه من غدر الأعداء.. ووالده: تمنى الموت فى الخدمة واحتسبه شهيدا

5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"

5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء فى الأهلى.. الإغراءات الخارجية تهدد حلم الأحمر فى ضم هداف إنبى.. أحمد العش "رايح جاى".. على لطفى بالقميص الأحمر خلال ساعات.. ياسر إبراهيم يقترب.. والمغالاة تبعد سامى "المقاصة"

حسام حبيب ينفى شائعة زواجه من شيرين: "علاقة صداقة وأخوة"

حسام حبيب ينفى شائعة زواجه من شيرين: "علاقة صداقة وأخوة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة