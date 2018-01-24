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"بحوث البترول" يطلق مبادرة لإنشاء مشروع للحاضنات التكنولوجية بـ80 مليون جنيه

الأربعاء، 24 يناير 2018 09:49 م
"بحوث البترول" يطلق مبادرة لإنشاء مشروع للحاضنات التكنولوجية بـ80 مليون جنيه أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول


(أ ش أ)
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أكد الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول أن المعهد بصدد إنشاء مبنى ضخم للحاضنات التكنولوجية والأبحاث العلمية المتقدمة متخصص فى صناعات الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الوسيطة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الصباغ أن هذا المشروع تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة المعهد المنعقد بتاريخ 30 أبريل الماضي، لافتا إلى أن المعهد بصدد إجراءات التراخيص الخاصة بالمبنى، ونطمح فى مشاركة تمويله من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وصندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا، ووزارة التعاون الدولى.

وأشار إلى أن هذا المبنى سوف يتم بناؤه على مساحة 2000 متر مربع، وبتكلفة قد تصل إلى 80 مليون جنيه، ويستهدف هذا المشروع بناء روابط وتكتلات بين الوزارات وشركات البترول والجهات البحثية المختلفة، معربا عن أمله فى أن تتبنى الدولة المصرية هذا المشروع، لكونه يقع بين جزيرة من الخبرات العلمية والبحثية من الجامعات المصرية وشركات البترول والمعاهد البحثية، تحتضن أفكار الشباب من خريجى الجامعات العلمية المختلفة، بهدف تحويل أفكارهم ومخرجات أبحاثهم إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية، ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية تحقيقًا لمبدأ الأبحاث ذات المردود الاقتصادى وبناء تكنولوجى محلى مصرى.

 


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