انهيار أجزاء من عقار بالدقهلية دون وقوع إصابات





الدقهلية - محمد حيزة

انهارت اليوم أجزاء من عقار بشارع بنك مصر بالمنصورة دون خسائر فى الأوراح أو إصابات فيما قام مسؤلى حى شرق المنصورة بإخلائه والبدء فى إزالته.

وكان بلاغ قد ورد للمحاسب حسام عبداللطيف رئيس حى شرق المنصورة بإنهيار أجزاء من عقار بشارع بنك مصر العقار ورثة زينب المرسى البكرى وبالإنتقال تبين أن العقار صادر له قرار هندسى رقم "153" بتاريخ 2017/6/5 و 2017/7/31 بإزالة العقار حتى سطح الأرض ومحرر له مخالفه عدم تنفيذ قرار رقم (107) لسنه 2017 .

فيما تم على الفور إخلاء إدارى للعقار للحفاظ على سلامة السكان وجارى إزالة العقار حتى سطح الأرض وتمت إزالة الدور الأخير وكان برفقته المهندس السيد عبد السلام نائب رئيس الحي و ناهد صالح سكرتير عام الحي والمهندس حسن عطية وكريمة صديق مساعدي رئيس الحي والباز عبد المنعم مدير المتابعة الميدانية.