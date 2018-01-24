انفجار أمام مقر منظمة "إنقذوا الأطفال" فى أفغانستان





أ ف ب

تعرض مقر منظمة "انقذوا الأطفال" غير الحكومية البريطانية لاعتداء لا يزال جاريا فى جلال آباد كبرى مدن شرق أفغانستان، بحسب ما أفاد شهود أشاروا إلى اطلاق النار.

وأعلن المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوجيانى "يمكننى أن اؤكد وقوع انفجار أمام مقر منظمة "انقذوا الأطفال"، بينما أشار شهود فى مكاتب المنظمة إلى سماع "إطلاق نار من خارج المجمع".