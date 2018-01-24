video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 08:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انفجار أمام مقر منظمة "إنقذوا الأطفال" فى أفغانستان

الأربعاء، 24 يناير 2018 07:09 ص
انفجار أمام مقر منظمة "إنقذوا الأطفال" فى أفغانستان انفجار فى أفغانستان - أرشيفية


أ ف ب
إضافة تعليق

تعرض مقر منظمة "انقذوا الأطفال" غير الحكومية البريطانية لاعتداء لا يزال جاريا فى جلال آباد كبرى مدن شرق أفغانستان، بحسب ما أفاد شهود أشاروا إلى اطلاق النار.

وأعلن المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوجيانى "يمكننى أن اؤكد وقوع انفجار أمام مقر منظمة "انقذوا الأطفال"، بينما أشار شهود فى مكاتب المنظمة إلى سماع "إطلاق نار من خارج المجمع".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير أوكرانيا لدى أفغانستان: مقتل 7 أوكرانيين فى هجوم كابول

منظمة الصحة الحيوانية: أفغانستان تبلغ عن رصد بؤرتين لإنفلونزا الطيور

افغانستان

اخبار افغانستان

اخبار العالم

العالم اليوم

انفجار فى افغانستان



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة