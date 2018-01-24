الهلال الأحمر الإماراتى يوزع مستلزمات الشتاء على اللاجئين السوريين فى لبنان





أ ش أ

وزع الهلال الأحمر الإماراتى اليوم الأربعاء أكثر من 750 مدفأة على النازحين السوريين فى لبنان.



وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هذه الخطوة تأتى فى إطار "مشروع التدفئة 2018" الذى تنفذه الهيئة لمساعدة النازحين السوريين وتوفير المستلزمات الإغاثية فى فصل الشتاء خاصة فى ظل موجات الصقيع التى يمر بها لبنان.



وقد انطلقت الحملة أمس الأول فى منطقة دير زنون - البقاع وخربة داوود - عكار حيث استفاد فى اليوم الأول 550 عائلة بينما تم أمس توزيع 200 مدفأة فى منطقتى راشيا وعرسال وذلك بالتعاون مع مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الانسانية لدار الفتوى فى الجمهورية اللبنانية.



وجاءت هذه المساعدات خاصة فى المناطق الحدودية التى تستقبل العدد الأكبر من النازحين السوريين بعد معاينة احتياجاتهم ومطالبهم الإنسانية الملحة.