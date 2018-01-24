"النيل لإنشاء الطرق" تستخـدم أحدث "أجهزة تتبـع" لأسطـول سياراتها





كتب رضا حبيشى

نفذت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى مشروعا لتتبع أسطول سياراتها بأحدث أجهزة التتبع، وذلك بهدف حماية أسطول سياراتها من السرقات والتى تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه، وكذلك منع سرقات السولار والبيتومين خلال نقله بسيارات الشركة إلى مواقع مشروعات الطرق والكبارى التى تتولى الشركة تنفيذها، إذ لاحظت الشركة قيام بعض السائقين بسرقة كميات من السولار والبيتومين خلال نقلها لمواقع العمل وبيعها بالسوق السوداء، وهى أول شركة تابعة لوزارة النقل تنفذ هذا المشروع.





وقال المهندس على عياد رئيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل لـ"اليوم السابع" إن الشركة لاحظت تصرفات فردية من قبل بعض السائقين وفصلتهم بعد اكتشافها بيعهم كميات من السولار والبيتومين الذى ينقلوه بالسيارات، لافتا إلى أن هذا المشروع قضى على هذه التصرفات الفردية تماما، وحمى أسطول سيارات الشركة خاصة سيارات النقل الثقيل.

وأضاف رئيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق أن الشركة ركزت خلال تنفيذها لهذا المشروع على السيارات التى تنقل خامات السولار والبيتومين كون الشركة تنقل يوميا إلى مواقع عملها عبر سياراتها كميات من السولار والبيتومين تقدر بملايين الجنيهات، لافتا إلى أنه تم تركيب أجهزة تتبع حديثة بسياراتها الخاصة بنقل الخامات والمعدات، بحيث يتم متابعة حركة هذه السيارات عبر الـ "جى بى اس" من خلال إدارة التحكم ونظم التكنولوجيا بالشركة.





وأوضح حسن الحناوى مدير إدارة التحكم ونظم التكنولوجيا بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق أن فريقا من العاملين بالإدارة يتابع حركة السيارات على كافة طرق الجمهورية من خلال أجهزة التتبع المركبة بها، ويتم التواصل مع السائق فى حال خروج أى سيارة عن مسارها، لمعرفة سبب خروجه عن مسار طريقه، مشيرا إلى أن نظام التتبع هذا منع أى تصرفات فردية من قبل أى سائق، وحمى أموال الشركة العامة.

ولفت الحناوى إلى أن هذا المشروع يتيح توفير معلومات تفصيلية عن حالة وتوقيتات حركة السيارات لمدة ثلاثة أشهرسابقة تشمل بداية ونهاية التشغيل وموقع السيارات على الخرائط الرقمية فى أنحاء الجمهورية وخط سيرها – متحركة أم متوقفة - ووقت توقف المحرك، مع إمكانية التحكم فى توقيف السيارة بإبطال عمل المحرك عند أول توقف لها.





وأشار الحناوى إلى أنه تم بالفعل حتى اليوم تركيب أجهزة التتبع فى عدد (30) سيارة نقل أسفلـت حمولة (40) طـ، وعدد (20) سـيـارة نـقـل سـن حـمـولـة (40) م، وعدد (10) سيارات كساحات لنقل المعدات الثقيلة، وعدد (3) سيارات لنقل المواد البتروليـة (السـولار)، مشيرا إلى أنه جارى استكمال تركيب أجهزة التتبع فى باقى أسطول سيارات الشركة.

وأفاد الحناوى إلى أن هذا المشروع يحقق الأمان المتمثل فى التأكد من سلامة السيارات وقائديها أثناء التنقلات والحد من السرقات والمخالفات المتمثلة فى تجاوز السرعة المحددة وعدم الخروج عن خط السير المحدد للناقلات، كما يساعد فى الحد من حوادث الطرق من خلال اكتشاف أى تصرف غير آمن للسائق (زيادة السرعة – القيادة فى غير أوقات العمل) فضلاً عن التحكم فى أسلوب القيادة وعدد ساعات العمل.



