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النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى فى واقعة قتل ربة منزل زوجها بحدائق القبة

الأربعاء، 24 يناير 2018 12:00 ص
النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى فى واقعة قتل ربة منزل زوجها بحدائق القبة سكين أداة الجريمة - أرشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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تسلم المستشار حسام حسين وكيل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام للنيابات، تقرير الطب الشرعى لربة منزل لاتهامها بقتل زوجها، بسبب خلافات عائلية، تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

 وكشفت تحقيقات المستشارين سعد أبو العز وأحمد هانى أعضاء نيابة حوادث غرب القاهرة، أن المجنى عليه يعمل سائق تاكسى، ويوم الحادث أوصل ابنته للجامعة، وعقب عودته للمنزل نشبت مشادات كلامية بينه وبين زوجته، فتوجه للمطبخ لإحضار سكينا للاعتداء عليها، ونشبت بينهما مشاجرة، وعندما وقعت السكين من يده ضربته عدة طعنات فى ظهره وفى بطنه، ثم اتصلت بأخواتها الذين نقلوه للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

 وأكدت المتهمة فى أقوالها أمام النيابة، أن زوجها بخيل ولا يصرف عليها وعلى أولاده، واستمعت النيابة لأقوال أشقاء المتهمة الذين أكدوا ما جاء فى التحقيقات، فيما انتقل اعضاء النيابة لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.


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