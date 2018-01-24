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النائب العام يعود من النمسا بعد مشاركته بمؤتمر نواب عموم المتوسط

الأربعاء، 24 يناير 2018 09:11 م
النائب العام يعود من النمسا بعد مشاركته بمؤتمر نواب عموم المتوسط المستشار نبيل صادق النائب العام،


كتب محمد طنطاوى
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، المستشار نبيل صادق النائب العام، قادمًا على رأس وفد نيابى من فيينا بعد زيارته للنمسا والتى استغرقت عدة أيام، شارك خلالها فى فعاليات مؤتمر نواب عموم المتوسط، وتم إنهاء إجراءات سفر النائب العام من استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن الطائرة المصرية القادمة من فيينا.
 
 
وبحث المؤتمر مختلف القضايا القانونية والنيابية التى تهم دول المتوسط، ودعم تنسيق التعاون بينها فى كل المجالات القانونية والقضائية، كما لتقى النائب العام المستشار نبيل صادق بعدد من نواب عموم الدول المشاركة لدعم التعاون الثنائي ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك. 
 
 

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