الملك فيليب: محاولة استقلال كتالونيا تمثل درسا للديمقراطيات حول العالم

الملك فيليب: محاولة استقلال كتالونيا تمثل درسا للديمقراطيات حول العالمالأربعاء، 24 يناير 2018 04:33 م
الملك فيليب السادس ملك إسبانيا
برن أ ش أ
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صرح ملك إسبانيا الملك فيليب السادس، اليوم الأربعاء، بأن المحاولة الأخيرة لإقليم كتالونيا الاستقلال عن البلاد تمثل درسا للديمقراطيات حول العالم، بشأن ضرورة الحفاظ على حكم القانون والسيادة الوطنية.
وأضاف الملك فيليب - خلال حديثه بالمنتدى الاقتصادى العالمى فى (دافوس) بسويسرا، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية - أن ما حدث فى كتالونيا كان محاولة لتقويض القواعد الأساسية للنظام الديمقراطى لإسبانيا.
ومرت إسبانيا - العام الماضى - بإحدى أصعب أزماتها السياسية فيما يقرب من عشر سنوات عندما أعلن البرلمان الكتالونى استقلال الإقليم بشكل أحادى الجانب عقب إجراء استفتاء، وهى الأزمة التى قامت على إثرها السلطات المركزية بإقالة رئيس الإقليم كارلوس بوجديمونت وحل البرلمان الكتالونى والدعوة لانتخابات إقليمية.
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