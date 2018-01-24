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الملكة رانيا العبد الله تعلن إطلاق منصة إدراك المجانية للتعليم المدرسى

الأربعاء، 24 يناير 2018 10:35 م
الملكة رانيا العبد الله تعلن إطلاق منصة إدراك المجانية للتعليم المدرسى الملكة رانيا


أ ش أ
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أعلنت الملكة رانيا العبدالله ، بحضور العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ، إطلاق منصة إدراك الإلكترونية المجانية للتعليم المدرسى خلال المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس السويسرية.

وتقدمت الملكة رانيا العبدالله، خلال حديثها فى نشاط استضافته شركة جوجل بحضور رئيس التنفيذى للشركة ساندر بيتشاى، بالشكر لمؤسسة جوجل دوت أورج على التزامها بهذا المشروع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".


وجاءت المنصة كثمرة للتعاون الذى أعلن عنه فى مايو2017 بين مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ومؤسسة جوجل دوت أورج - الذراع المانح الخيرى لشركة جوجل، والتى قدمت بموجبه منحة قدرها 3 ملايين دولار وتستهدف المنصة الجديدة الطلبة من رياض الأطفال إلى الصف الثانى عشر ومعلميهم فى العالم العربى.


وتساءلت الملكة رانيا العبدالله "كيف يمكن جلب الأمل وتحقيق الاستقرار وتوفير الفرصة للشرق الأوسط؟"، وقالت:"عبر التعليم".

 
وأكدت :"أن حرمان طفل من التعليم مأساة تؤثر عليه وعلينا جميعا، مشيرة إلى وجود أكثر من 15 مليون طفل عربى خارج المدرسة بسبب النزاعات والنزوح" ، وأضافت :"إن رؤيتنا هى تمكين كل طفل فى الشرق الأوسط بإمكانية الحصول على تعليم نوعى بحلول عام 2020 وهم أكثر من 100 مليون طفل".


وأكدت أنه لا يمكن للعالم أن يتحمل الانتظار إلى أن يكبر ملايين الأطفال فى الظلمة ويقعون ضحايا لليأس والتطرف، لكن يمكن تحويل التعليم فى العالم العربى وبالتالى توجيه الميزان نحو مستقبل أكثر آملا للجميع.


وتوفر منصة "إدراك" الأدوات والموارد لتعليم نوعى مجانى سواء فى المدرسة أو خارجها، فى مناطق النزاع أو مخيمات اللجوء فى الدول الآمنة المستضيفة للاجئين.


وتقدم المنصة الجديدة مساقات (مناهج) تعليمية تسلسلية، فضلا عن التعلم القائم على الطالب والاستفسار، كما توفر مراجع للمعلمين مطابقة للمناهج الوطنية للاستخدام داخل الصفوف وخارجها وذلك تعزيزاً لدورهم فى العملية التعليمية.


وتبنى المنصة الجديدة على النجاح الذى حققته منصة "إدراك" الإلكترونية العربية للمساقات الجماعية مفتوحة المصادر إحدى أهم المنابر العربية المعروفة بتوفير مساقات تعليمية مجانية على الانترنت والتى وصلت لأكثر من 5ر1 مليون متعلم فى المنطقة منذ إطلاقها عام 2014.


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الملكة رانيا

الأردن

أخبار عربية

التطرف

التعليم المدرسى



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