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الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة تشرف على جناح المملكة فى معرض الكتاب

الأربعاء، 24 يناير 2018 01:31 م
الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة تشرف على جناح المملكة فى معرض الكتاب الدكتور خالد النامى الملحق الثقافى السعودى لدى القاهرة


كتب مصطفى عنبر
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عقد الدكتور خالد النامى الملحق الثقافى السعودى بالقاهرة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، فى مقر الملحقية بالدقى، لإعلان تفاصيل مشاركة السعودية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى ستنطلق دورته الـ 49 السبت المقبل بالقاهرة، وتأتى المشاركة السعودية فى إطار حرص المملكة على دعم كافة أوجه الثقافة.
 
وأكد الدكتور النامى على أن مشاركة المملكة فى المعرض تعكس العمق التاريخى للعلاقات والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين، وإظهار ما تشهده السعودية من حراك ثقافى متميز على على الساحتين العربية والدولية.
 
وتتمثل المشاركة السعودية فى المعرض، بجناح كبير ومتميز باسم المملكة ويضم عددًا من الأقسام الثقافية التى ستجمع بين أروقتها كل ما يهم الشأن الثقافى، وستتولى الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة الإشراف على الجناح بكافة أقسامه.

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