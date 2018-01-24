"المقاولون العرب" تعلن تأييدها للرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة المقبلة





كتب أحمد حسن

أعلنت شركة "المقاولون العرب"، تأييدها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمها له فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التى يجرى التصويت فيها خلال مارس، للفوز بفترة رئاسية ثانية.

وفى هذا الإطار، قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة "المقاولون العرب"، إن مجلس إدارة الشركة والعاملين عبروا عن سعادتهم باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرغبة المصريين، والترشح لفترة رئاسية ثانية، متابعا: "العاملون يثمّنون ما شهدته مصر خلال فترة الرئيس السيسي الأولى من استقرار كبير فى الداخل، انعكس بدوره على قطاعات عديدة، منها قطاع التشييد والبناء الذى يعد قاطرة مهمة من قاطرات التنمية للمجتمعات، كما كان للسياسة الحكيمة للسيد الرئيس فضل فى عودة العلاقات مع مختلف دول العالم بشكل يشير لمكانة مصر الكبيرة، ويفتح آفاق عمل جديدة للمصريين فى الخارج".

وأوضح "صلاح"، فى بيان صادر عن الشركة اليوم الأربعاء، إلى أن تبنى الرئيس السيسي لخطط التنمية الشاملة الطموحة التى تجرى على أرض مصر، جعل قطاع المقاولات يشهد طفرة كبيرة لم تتحقق من قبل، كما شهدت معدلات تنفيذ المشروعات العملاقة تحديا ممزوجا بالفخر من العاملين، لإنجاز العمل المطلوب فى الوقت المحدد وبجودة عالية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، بالدور الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة فى صيانة أمن مصر، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على مقدرات الوطن، والتصدى لكل محاولات المساس بالوطن والمواطنين، ودعم جهود التنمية التى تتحقق يوما بعد يوم، والدفاع عن مصر وتقديم الغالى والنفيس من أجلها.