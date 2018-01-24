المستشار عدلى منصور يصل مطار القاهرة عائدا من ألمانيا





كتب محمد طنطاوى

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق قادمًا من ألمانيا، وتم إنهاء إجراءات وصوله على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية القادمة من ميونيخ.