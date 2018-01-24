المستشار عدلى منصور يصل مطار القاهرة عائدا من ألمانيا

المستشار عدلى منصور يصل مطار القاهرة عائدا من ألمانياالأربعاء، 24 يناير 2018 09:18 م
المستشار عدلي منصور
كتب محمد طنطاوى
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق قادمًا من ألمانيا، وتم إنهاء إجراءات وصوله على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية القادمة من ميونيخ.
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