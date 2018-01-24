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المرور يغلق كوبرى على باشا بالسيدة عائشة بسبب إصلاحات لمدة أسبوعين

الأربعاء، 24 يناير 2018 01:00 ص
المرور يغلق كوبرى على باشا بالسيدة عائشة بسبب إصلاحات لمدة أسبوعين اصلاحات - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاقا جزئيا لكوبرى على باشا إبراهيم بالسيدة عائشة، لمدة أسبوعين، لتنفيذ أعمال إحلال و تجديد فواصل معدنية للكوبرى وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية والعلامات الإرشادية لملاحظة حركة السيارات.

وأكد مصدر بالمرور، أن مديرية الطرق والنقل حصلت على تصريح إحلال وتجديد 2 فاصل بكوبرى على باشا إبراهيم بمنطقة أبو الريش بالسيدة عائشة و سيتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين بحيث تكون كل مرحلة بغلق جزئى بكل اتجاه وترك حارة مرورية لمرور السيارات اعلى الكوبرى.

وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال لمدة أسبوعين ليلا ونهارا اعتبارا من الساعة 12.30 ليلا وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 6/2/2018 و قامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.


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