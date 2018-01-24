"المركزى للمحاسبات" يهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة





كتب حازم عادل

هنأ المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمحاسبة منى توحيد، نائب رئيس الجهاز، وقيادات الجهاز، وأعضاؤه وجميع العاملين به، الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.

كما يهنئون الشرطة المصرية في عيدها، مثمنين دورها فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، سائلين الله أن يُديم على وطننا العزيز الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.